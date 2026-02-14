Киевский главарь Владимир Зеленский сделал громкое заявление о состоянии энергосистемы Украины, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, в стране не осталось ни одного целого энергообъекта.

«На Украине не осталось ни одной неповреждённой электростанции <...> Ни одной», — констатировал украинский лидер.

На Украине с конца 2025 года фиксируются масштабные проблемы с энергоснабжением на фоне холодов и разрушения инфраструктуры. В стране действует режим ЧС в энергетике, а отключения света длятся до 16 часов в сутки. В Минобороны РФ ранее поясняли, что удары наносятся по объектам, работающим на нужды ВСУ.

А ранее Life.ru писал, что на юге Украины произошла серьёзная авария в энергосистеме — в ночь на субботу была аварийно остановлена Николаевская ТЭЦ. ЧП случилось после взрывов, в результате чего без электроснабжения остались Николаев и часть населённых пунктов района. Коммунальные службы «Николаевводоканал» и «Николаевоблтеплоэнерго» были частично переведены на резервные генераторы.