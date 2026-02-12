ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 февраля, 02:44

Мощные взрывы прогремели в Киеве и Днепропетровске, Одесса частично обесточена

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Вооружённые силы РФ нанесли удары по ключевым объектам критической и военной инфраструктуры на территории Украины. Вследствие атак в Киеве, Днепропетровске и Одессе возникли пожары, в ряде районов пропало электричество, сообщает Telegram-канал SHOT.

Мощные взрывы прогремели в Киеве и Днепропетровске. Фото © SHOT

Мощные взрывы прогремели в Киеве и Днепропетровске. Фото © SHOT

В Киеве были повреждены ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. В столице Украины прямо сейчас видны несколько сильных пожаров. Жители сообщают о перебоях с подачей воды и тепла, часть районов остаётся без света. В Одессе была повреждена электроподстанция в микрорайоне «Черёмушки».

Официальной информации о целях и результатах атаки от Минобороны РФ пока не было.

БПЛА ВСУ атаковали Тамбовскую область, в одном из районов произошёл пожар
БПЛА ВСУ атаковали Тамбовскую область, в одном из районов произошёл пожар

Ранее Life.ru писал, что удар Армии России по заводу компании «Лазарь» — крупнейшего производителя беспилотников в Незалежной — похоронит украинский дронпром. Удар пришёлся не на пустой цех, а на момент максимальной загрузки предприятия, что нанесло противнику максимальный ущерб. Потери оцениваются в 35 миллионов долларов.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar