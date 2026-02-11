Удар Армии России по заводу компании «Лазарь» — крупнейшего производителя беспилотников в Незалежной — похоронит украинский дронпром. Об этом заявил председатель правления организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов.

В беседе с сайтом MK.ru он заявил, что удар стал результатом качественной работы российской разведки и высокоточного оружия. По его словам, удар пришёлся не на пустой цех, а на момент максимальной загрузки предприятия, что нанесло противнику максимальный ущерб.

Эксперт пояснил: потери оцениваются в 35 миллионов долларов, уничтожены не только станки, но и конструкторская документация, наработки. Восстановить производство за месяц-два невозможно. Киев теперь вынужден выпрашивать готовые изделия у Запада вместо того, чтобы производить свои.

Шкурлатов подчеркнул: лишившись собственных дронов, ВСУ теряют «глаза» на поле боя. Это снижает качество разведки и точность ударов по российским позициям. Армия РФ методично вычищает военно-промышленную инфраструктуру противника, и работа в этой области продолжится.

«Мы методично вычищаем военно-промышленную инфраструктуру противника. Выявлены новые цели, по некоторым работа уже идёт. Производство дронов на Украине будет отброшено в «кустарное» состояние. А кустарными дронами из гаражей войну не выиграть», — резюмировал эксперт.

Напомним, сегодня стало известно, что несколько месяцев назад массовая атака российских «Гераней» уничтожила оборудование одного из ключевых производителей БПЛА для ВСУ на 35 миллионов долларов — вместе с техникой, документацией и складом боеприпасов. Противник признал потери только сейчас, что лишь подтверждает: наши удары точны, разведка видит всю цепочку, а восстановить утраченное в короткие сроки Киев не в состоянии.