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Опубликовано 11 февраля, 09:20

ВС РФ поразили за сутки объекты энергетики, используемые в интересах ВСУ

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Согласно свежим данным из сводки Минобороны РФ, за прошедшие сутки российские подразделения реализовали серию комплексных ударов по критическим узлам обеспечения противника. В оборонном ведомстве уточнили, что при помощи оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии были поражены объекты энергетического сектора и транспортные артерии, которые эксплуатировались в интересах ВСУ.

Кроме того, представители министерства добавили, что под массированный огонь в 141 районе попали пункты временного размещения личного состава украинских формирований, а также места дислокации иностранных наемников.

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Ранее российские морпехи уничтожили до 30 украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении. Все они были частью одной группы пехоты.

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Оксана Попова
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