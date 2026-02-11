ВС РФ поразили за сутки объекты энергетики, используемые в интересах ВСУ

Согласно свежим данным из сводки Минобороны РФ, за прошедшие сутки российские подразделения реализовали серию комплексных ударов по критическим узлам обеспечения противника. В оборонном ведомстве уточнили, что при помощи оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии были поражены объекты энергетического сектора и транспортные артерии, которые эксплуатировались в интересах ВСУ.

Кроме того, представители министерства добавили, что под массированный огонь в 141 районе попали пункты временного размещения личного состава украинских формирований, а также места дислокации иностранных наемников.

Ранее российские морпехи уничтожили до 30 украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении. Все они были частью одной группы пехоты.