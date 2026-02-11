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Опубликовано 11 февраля, 06:38

Российские артиллеристы уничтожили до 30 бойцов ВСУ на Красноармейском направлении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Артиллеристы морской пехоты уничтожили до 30 украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении. Об этом рассказал командир боевой машины 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Алтай.

«Была обнаружена большая группа пехоты... Мы оперативно выдвинулись на огневые позиции, нанесли артиллерийский удар и ликвидировали до 30 боевиков», — рассказал военнослужащий.

Кроме того, российские дроноводы вскрыли позицию ствольной артиллерии ВСУ — американская гаубица M777 и её расчет, мешавшие продвижению штурмовиков, были уничтожены. Та же участь ждала пункт управления БПЛА. После удара взлётов дронов в данном районе зафиксировано не было, пишет РИА «Новости».

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Ранее ВС РФ уничтожили места подготовки запуска украинских дронов дальнего действия в Черниговской области. Удар выполнен ОТРК «Искандер».

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Матвей Константинов
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