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Опубликовано 11 февраля, 02:43

ВС РФ нанесли авиаудар по пункту дислокации украинских войск в Белицком

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Расчёт российских беспилотников отряда «Кайра» 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады выявил точку дислокации украинских формирований в селе Белицком в ДНР. После уточнения координат был нанесён авиаудар, сообщил РИА «Новости» командир отряда с позывным Гид.

Два транспортных средства ВСУ — пикап и бронемашина — двигались по маршруту к населённому пункту. Пикап был поражён в боковую часть, в результате чего экипаж покинул машину. Бронемашина продолжила движение, и расчёт БПЛА проследил её путь, чтобы определить точку постоянного пребывания. После уточнения координат пункт был полностью уничтожен авиабомбами. По оценке расчёта, удар привёл к ликвидации не менее 20 военнослужащих.

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Тимур Хингеев
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