ВС РФ нанесли авиаудар по пункту дислокации украинских войск в Белицком

Расчёт российских беспилотников отряда «Кайра» 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады выявил точку дислокации украинских формирований в селе Белицком в ДНР. После уточнения координат был нанесён авиаудар, сообщил РИА «Новости» командир отряда с позывным Гид.

Два транспортных средства ВСУ — пикап и бронемашина — двигались по маршруту к населённому пункту. Пикап был поражён в боковую часть, в результате чего экипаж покинул машину. Бронемашина продолжила движение, и расчёт БПЛА проследил её путь, чтобы определить точку постоянного пребывания. После уточнения координат пункт был полностью уничтожен авиабомбами. По оценке расчёта, удар привёл к ликвидации не менее 20 военнослужащих.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что теплоэлектростанция ТЭС-5 на прошлой неделе была выведена из строя, что вызвало остановку централизованного теплоснабжения сразу в нескольких частях города. По его данным, отопление перестало подаваться в Новобаварском и Холодногорском районах, а также частично отсутствует в Шевченковском и Киевском. В результате без тепла остались 853 многоквартирных дома.