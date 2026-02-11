Мэр Харькова заявил об уничтожении ТЭС-5

Теплоэлектростанция ТЭС-5 на прошлой неделе была выведена из строя, что вызвало остановку централизованного теплоснабжения сразу в нескольких частях города. Об этом в эфире украинского телеканала «Мы — Украина» рассказала мэр Харькова Игорь Терехов.

По его данным, отопление перестало подаваться в Новобаварском и Холодногорском районах, а также частично отсутствует в Шевченковском и Киевском. Из-за критического состояния оборудования коммунальные службы были вынуждены провести аварийный слив теплоносителя из внутридомовых систем. В результате без тепла остались 853 многоквартирных дома.

Ранее Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удар по крупнейшей в Европе подстанции во Львовской области. По словам военного аналитика, в Восточной и Центральной Украине, а также на Западе страны электроснабжение полностью разрушено. Объект играет критическую роль в снабжении электроэнергией западных областей Украины и обеспечивает приём электричества из стран Евросоюза.