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Опубликовано 11 февраля, 01:16

Мэр Харькова заявил об уничтожении ТЭС-5

Обложка © Wikipedia / National Police of Ukraine

Обложка © Wikipedia / National Police of Ukraine

Теплоэлектростанция ТЭС-5 на прошлой неделе была выведена из строя, что вызвало остановку централизованного теплоснабжения сразу в нескольких частях города. Об этом в эфире украинского телеканала «Мы — Украина» рассказала мэр Харькова Игорь Терехов.

По его данным, отопление перестало подаваться в Новобаварском и Холодногорском районах, а также частично отсутствует в Шевченковском и Киевском. Из-за критического состояния оборудования коммунальные службы были вынуждены провести аварийный слив теплоносителя из внутридомовых систем. В результате без тепла остались 853 многоквартирных дома.

Одна из двух внешних линий ЗАЭС отключена из-за атаки ВСУ
Одна из двух внешних линий ЗАЭС отключена из-за атаки ВСУ

Ранее Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удар по крупнейшей в Европе подстанции во Львовской области. По словам военного аналитика, в Восточной и Центральной Украине, а также на Западе страны электроснабжение полностью разрушено. Объект играет критическую роль в снабжении электроэнергией западных областей Украины и обеспечивает приём электричества из стран Евросоюза.

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Тимур Хингеев
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