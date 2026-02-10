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Опубликовано 10 февраля, 03:48

Россия нанесла удар по крупнейшей в Европе подстанции во Львовской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удар по крупнейшей в Европе подстанции во Львовской области. Об этом сообщил военный аналитик Андрей Мартьянов. По его словам, в Восточной и Центральной Украине, а также на Западе страны электроснабжение полностью разрушено.

«Перебои, конечно, будут катастрофические. Из-за этого украинской стороне пришлось снизить выработку электроэнергии на АЭС. В Восточной и Центральной Украине энергоснабжение было фактически полностью разрушено ещё раньше. Это хаос, полный хаос!» — сказал он.

Мартьянов подчеркнул, что объект играет критическую роль в снабжении электроэнергией западных областей Украины и обеспечивает приём электричества из стран Европейского союза. Как утверждает эксперт, удар привёл к «полному хаосу» во всей энергосети.

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Ранее украинская компания «Нафтогаз» заявила о повреждении нефтегазовых объектов в Полтавской и Сумской областях. В Полтавской области повреждены производственные мощности, а в Сумской — предприятия. Глава компании Сергей Корецкий сообщил, что имеются разрушения оборудования. Накануне «Нафтогаз» уже информировал о повреждениях своих объектов в Полтавской области.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Тимур Хингеев
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