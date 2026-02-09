Обозреватели издания The Wall Street Journal указывают на прямую зависимость между изменением ситуации на фронте и сужением дипломатического горизонта для украинского руководства. Согласно их анализу, последовательные успехи российских войск постепенно лишают Киев ключевых аргументов в международном диалоге.

В публикации подчёркивается, что решающим фактором стала возросшая результативность применения российских беспилотных систем. Это позволяет методично вести войну на истощение, обеспечивая стабильное, хотя и постепенное, продвижение вперед. Авторы материала полагают, что подобные тактические достижения ставят Украину в крайне невыгодное положение, фактически принуждая ее рассматривать сценарии с территориальными уступками под грузом внешнего и внутреннего давления.

Аналитики WSJ также обращают внимание на стратегическую инерцию украинской стороны. В то время как характер боевых действий трансформировался, ВСУ продолжают опираться на устаревшие концепции. В частности, речь идёт о попытках сосредоточить основные усилия на нанесении урона противнику в так называемых «зонах смерти», расположенных в 20 -километровом радиусе от линии боевого соприкосновения. Однако, по мнению экспертов издания, такая методика в современных реалиях демонстрирует низкую эффективность.

Отдельный акцент в статье сделан на логистическом коллапсе и психологическом давлении. Издание резюмирует, что из-за доминирования российских дронов пути снабжения и переброски личного состава превратились в зоны смертельного риска. Для украинской пехоты обычное перемещение к линии фронта стало одним из самых опасных этапов участия в конфликте, что существенно подрывает общую устойчивость обороны.

Между тем российские силы продолжают успешное выполнение боевых задач в зоне СВО. Ранее российские войска уничтожили свыше 80% боевой техники ВСУ под Красным Лиманом. Наши подразделения закрепились на окраинах города сразу с трёх направлений и ведут зачистку территории. Под огнём оказалась отбившаяся вражеская пехота.