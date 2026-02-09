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Опубликовано 9 февраля, 15:01

Западные аналитики фиксируют эрозию дипломатического влияния Киева на фоне провалов ВСУ

WSJ: Превосходство России обесценивает переговорные позиции Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleh Dubyna

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleh Dubyna

Обозреватели издания The Wall Street Journal указывают на прямую зависимость между изменением ситуации на фронте и сужением дипломатического горизонта для украинского руководства. Согласно их анализу, последовательные успехи российских войск постепенно лишают Киев ключевых аргументов в международном диалоге.

В публикации подчёркивается, что решающим фактором стала возросшая результативность применения российских беспилотных систем. Это позволяет методично вести войну на истощение, обеспечивая стабильное, хотя и постепенное, продвижение вперед. Авторы материала полагают, что подобные тактические достижения ставят Украину в крайне невыгодное положение, фактически принуждая ее рассматривать сценарии с территориальными уступками под грузом внешнего и внутреннего давления.

Аналитики WSJ также обращают внимание на стратегическую инерцию украинской стороны. В то время как характер боевых действий трансформировался, ВСУ продолжают опираться на устаревшие концепции. В частности, речь идёт о попытках сосредоточить основные усилия на нанесении урона противнику в так называемых «зонах смерти», расположенных в 20 -километровом радиусе от линии боевого соприкосновения. Однако, по мнению экспертов издания, такая методика в современных реалиях демонстрирует низкую эффективность.

Отдельный акцент в статье сделан на логистическом коллапсе и психологическом давлении. Издание резюмирует, что из-за доминирования российских дронов пути снабжения и переброски личного состава превратились в зоны смертельного риска. Для украинской пехоты обычное перемещение к линии фронта стало одним из самых опасных этапов участия в конфликте, что существенно подрывает общую устойчивость обороны.

На аэродроме под Киевом от удара «Искандерами» погибли десятки бойцов ВСУ
На аэродроме под Киевом от удара «Искандерами» погибли десятки бойцов ВСУ

Между тем российские силы продолжают успешное выполнение боевых задач в зоне СВО. Ранее российские войска уничтожили свыше 80% боевой техники ВСУ под Красным Лиманом. Наши подразделения закрепились на окраинах города сразу с трёх направлений и ведут зачистку территории. Под огнём оказалась отбившаяся вражеская пехота.

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Оксана Попова
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