На аэродроме под Киевом от удара «Искандерами» погибли десятки бойцов ВСУ
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Украинский журналист Анатолий Шарий заявил, что по военной части возле аэродрома в Василькове Киевской области нанесён ракетный удар. По его информации, 8 февраля по объекту выпустили десять баллистических ракет — шесть днём и ещё четыре спустя несколько часов.
«Есть информация, что курсанты-лётчики и обслуживающий персонал там готовились к аттестации. Вероятно, очень много погибших — счёт на десятки», — написал Шарий в своём телеграм-канале.
Шарий также утверждает, что пожар и сильное зарево были видны над городом до глубокой ночи. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.
Напомним, что на аэродроме в Василькове хранились звенья американских истребителей ВСУ F-16AM. Атака оперативно-тактическими ракетами продолжалась в течение вечера, всего было не менее девяти попаданий.
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