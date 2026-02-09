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Опубликовано 9 февраля, 11:18

На аэродроме под Киевом от удара «Искандерами» погибли десятки бойцов ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / amine chakour

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / amine chakour

Украинский журналист Анатолий Шарий заявил, что по военной части возле аэродрома в Василькове Киевской области нанесён ракетный удар. По его информации, 8 февраля по объекту выпустили десять баллистических ракет — шесть днём и ещё четыре спустя несколько часов.

«Есть информация, что курсанты-лётчики и обслуживающий персонал там готовились к аттестации. Вероятно, очень много погибших — счёт на десятки», — написал Шарий в своём телеграм-канале.

Шарий также утверждает, что пожар и сильное зарево были видны над городом до глубокой ночи. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

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Напомним, что на аэродроме в Василькове хранились звенья американских истребителей ВСУ F-16AM. Атака оперативно-тактическими ракетами продолжалась в течение вечера, всего было не менее девяти попаданий.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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