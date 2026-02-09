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Опубликовано 9 февраля, 10:23
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Звенья F-16AM находились на попавшей под удар авиабазе под Киевом

Обложка © ТАСС / IMAGO/News Images

Обложка © ТАСС / IMAGO/News Images

На аэродроме в Василькове Киевской области, который попал под массированный удар «Искандерами», хранились звенья американских истребителей ВСУ F-16AM. Об этом пишет «Военная хроника». Атака оперативно-тактическими ракетами продолжалась в течение вечера, всего было не менее девяти попаданий.

На месте происшествия наблюдались мощные вторичные детонации и сильный пожар. Отмечается, что даже если сами самолёты использовали трассы как аэродромы подскока, в Василькове могли оставаться их боекомплект и оборудование. Сообщений о противодействии со стороны батарей ЗРК Patriot, по данным на момент атаки, не поступало.

Ранее Financial Times сообщала, что украинская ПВО испытывает острую нехватку современных ракет-перехватчиков для этих комплексов.

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Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Никита Никонов
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