Зеленский после сокрушительных ударов попросил у Запада ракеты для Patriot, NASAMS и F-16

В свете интенсивных обстрелов Украины Владимир Зеленский вновь обратился к западным партнёрам с просьбой о поставках зенитных ракет. В этот раз он решил клянчить ракеты для Patriot, NASAMS, F-16 и других платформ.

Он говорит, что за минувшую неделю российские войска применили против ВСУ более 980 ударных дронов, около 1100 управляемых авиабомб и две ракеты.

«Именно поэтому потребность в защите неба не исчезла. Ракеты к Patriot, NASAMS, F-16 и другим платформам нужны на каждый день. Спасибо всем партнёрам, кто это понимает и помогает», — написал Зеленский, подчеркнув критическую важность усиления противовоздушной обороны.

Ранее Владимир Зеленский высказал мнение, что для решения ключевых вопросов, в том числе территориальных, необходимы прямые переговоры на высшем уровне. По его словам, Украина готова к диалогу с представителями России и США, но при обязательном условии участия в нём европейских партнёров.