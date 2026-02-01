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Опубликовано 1 февраля, 10:41

Зеленский после сокрушительных ударов попросил у Запада ракеты для Patriot, NASAMS и F-16

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

В свете интенсивных обстрелов Украины Владимир Зеленский вновь обратился к западным партнёрам с просьбой о поставках зенитных ракет. В этот раз он решил клянчить ракеты для Patriot, NASAMS, F-16 и других платформ.

Он говорит, что за минувшую неделю российские войска применили против ВСУ более 980 ударных дронов, около 1100 управляемых авиабомб и две ракеты.

«Именно поэтому потребность в защите неба не исчезла. Ракеты к Patriot, NASAMS, F-16 и другим платформам нужны на каждый день. Спасибо всем партнёрам, кто это понимает и помогает», — написал Зеленский, подчеркнув критическую важность усиления противовоздушной обороны.

Новости СВО. ВС РФ освободили Петровку и Торецкое, ВСУ бегут из Красного Лимана, Дмитриев провёл встречу в Майами, 1 февраля
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Ранее Владимир Зеленский высказал мнение, что для решения ключевых вопросов, в том числе территориальных, необходимы прямые переговоры на высшем уровне. По его словам, Украина готова к диалогу с представителями России и США, но при обязательном условии участия в нём европейских партнёров.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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