«Нафтогаз» сообщил о повреждении объектов в двух областях Украины

Украинская компания «Нафтогаз» заявила о повреждении нефтегазовых объектов в Полтавской и Сумской областях. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

В Полтавской области повреждены производственные мощности, а в Сумской — предприятия. Глава компании Сергей Корецкий сообщил, что имеются азрушения оборудования. Накануне «Нафтогаз» уже информировал о повреждениях своих объектов в Полтавской области.

Ранее Life.ru писал, что в двух областях Украины значительно упало давление газа. На это пожаловались в Ивано-Франковской и Львовской областях.