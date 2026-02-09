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Опубликовано 9 февраля, 14:52

«Нафтогаз» сообщил о повреждении объектов в двух областях Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vichie81

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vichie81

Украинская компания «Нафтогаз» заявила о повреждении нефтегазовых объектов в Полтавской и Сумской областях. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

В Полтавской области повреждены производственные мощности, а в Сумской — предприятия. Глава компании Сергей Корецкий сообщил, что имеются азрушения оборудования. Накануне «Нафтогаз» уже информировал о повреждениях своих объектов в Полтавской области.

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Ранее Life.ru писал, что в двух областях Украины значительно упало давление газа. На это пожаловались в Ивано-Франковской и Львовской областях.

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Полина Никифорова
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