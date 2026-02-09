Раскрыта причина, почему американцы так рвутся поскорее закончить с Украиной

Немецкий политолог Йоханнес Варвик в интервью изданию Berliner Zeitung высказал мнение, что Соединённые Штаты Америки стремятся к скорейшему урегулированию украинского конфликта, опасаясь эскалации до ядерной войны. По его прогнозу, разрешение ситуации возможно уже в текущем году.

«Американцы хотят закончить войну сейчас. Они занимают позицию, согласно которой интересы российской безопасности также должны быть приняты во внимание. Они делают это не из чистого человеколюбия, а потому, что боятся ядерной эскалации, в которую Америка, хочет она того или нет, будет втянута», — указано в публикации.

По мнению политолога, курс, выбранный США при президентстве Дональда Трампа по украинскому вопросу, является адекватным.

Ранее Life.ru писал, что США и Украина обсуждали возможное завершение конфликта уже весной 2026 года. Такие разговоры шли на закрытых встречах в Майами и Абу-Даби с участием представителей команды Дональда Трампа. В Вашингтоне спешку объясняют просто: из-за приближающихся выборов у Белого дома скоро не останется ни времени, ни политического ресурса для украинского вопроса.