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Опубликовано 11 февраля, 09:06
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Ущерб на миллионы долларов: Один залп БПЛА обнулил крупнейший завод дронов на Украине

ВС РФ уничтожили крупнейший завод производства БПЛА на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Вооружённые силы России уничтожили крупный украинский завод беспилотников, ущерб составил десятки миллионов долларов. Об этом пишет американский журнал The Atlantic со ссылкой на замкомандующего ВВС ВСУ Павла Елизарова. По его словам, удар был нанесён несколько месяцев назад: один залп дронами разрушил основное предприятие, поставлявшее БПЛА для спецподразделения Нацгвардии Lasar's Group.

«Залп российских беспилотников уничтожил <...> оборудование стоимостью около 35 миллионов долларов, включая большой запас оружия», — поделился он, не указав точную дату поражения объекта.

ВС РФ нанесли авиаудар по пункту дислокации украинских войск в Белицком
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Ранее российские морпехи уничтожили до 30 украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении. Все они были частью одной группы пехоты.

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Матвей Константинов
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