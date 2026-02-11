Ущерб на миллионы долларов: Один залп БПЛА обнулил крупнейший завод дронов на Украине

Вооружённые силы России уничтожили крупный украинский завод беспилотников, ущерб составил десятки миллионов долларов. Об этом пишет американский журнал The Atlantic со ссылкой на замкомандующего ВВС ВСУ Павла Елизарова. По его словам, удар был нанесён несколько месяцев назад: один залп дронами разрушил основное предприятие, поставлявшее БПЛА для спецподразделения Нацгвардии Lasar's Group.

«Залп российских беспилотников уничтожил <...> оборудование стоимостью около 35 миллионов долларов, включая большой запас оружия», — поделился он, не указав точную дату поражения объекта.

Ранее российские морпехи уничтожили до 30 украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении. Все они были частью одной группы пехоты.