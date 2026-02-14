На юге Украины из-за взрывов остановилась ТЭЦ, целый город обесточен

На юге Украины произошла серьёзная авария в энергосистеме — в ночь на субботу была аварийно остановлена Николаевская ТЭЦ. Об этом сообщил глава местной военной администрации Виталий Ким.

По его словам, ЧП случилось после взрывов, в результате чего без электроснабжения остались Николаев и часть населённых пунктов района. Коммунальные службы «Николаевводоканал» и «Николаевоблтеплоэнерго» были частично переведены на резервные генераторы. К утру субботы подачу электричества потребителям удалось восстановить, однако ремонтные работы продолжаются.

«Ночью <...> произошёл сбой в системе электроснабжения области. Были обесточены Николаев и часть населённых пунктов Николаевского района. Произошла аварийная остановка Николаевской ТЭЦ», — написал он.

Напомним, в результате ударов Вооруженных сил России по объектам энергетической и военной инфраструктуры, задействованным украинскими войсками, в Киеве, Днепре и Одессе возникли пожары, а также произошли перебои с электричеством. В столице повреждения зафиксированы на ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, а в Одессе пострадала подстанция в микрорайоне Черемушки. Местные жители в Киеве в знак протеста перекрыли движение на улице Уинстона Черчилля и бульваре Верховной рады.