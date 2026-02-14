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Опубликовано 14 февраля, 09:43
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Смертоносный русский «квартет» совершил налёт на центральную базу ракетно-артиллерийского оружия ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dark_Side

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dark_Side

Вооружённые силы РФ нанесли удары по объектам, используемым в интересах ВСУ — целью смертоносного русского квартета стала центральная база украинского ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом докладывает Минобороны РФ в сводке от 14 февраля.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение… центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения, местам хранения и запуска БПЛА, а также пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников в 154 районах», — сказано в сводке.

Минобороны отмечает, что удары также затронули пункты временной дислокации иностранных наёмников и ключевые объекты инфраструктуры, используемые ВСУ.

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Ранее координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил о серии ударов по военным объектам в Одессе. По его информации, дроны «Герань» ударили по аэродрому Школьный, который украинские силы использовали как базу запуска дальних беспилотников.

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Андрей Бражников
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