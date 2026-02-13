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Опубликовано 13 февраля, 03:52
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ВС РФ нанесли удар по аэродрому ВСУ в Одессе, откуда запускались дальние БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил о серии ударов по военным объектам в Одессе. По его информации, дроны «Герань» атаковали аэродром Школьный, который украинские силы использовали как базу запуска дальних беспилотников.

По данным источника, ВС РФ нанесли не менее десяти ударов. После прилётов территорию оцепили, к месту прибыло несколько машин скорой помощи.

Кроме того, удар пришёлся по подстанции, расположенной между рынком «Черемушки» и заводом «Шторм», где производят военную электронику. Официальных комментариев пока не поступало.

Новости СВО. ВС берут в тиски Красный Лиман, провал ВСУ в ДНР, «Орешник» парализовал нервы Киева, Зеленский шантажирует Европу, 13 февраля
Новости СВО. ВС берут в тиски Красный Лиман, провал ВСУ в ДНР, «Орешник» парализовал нервы Киева, Зеленский шантажирует Европу, 13 февраля

Ранее российские военные нанесли удары по объектам энергетики и военной инфраструктуры Украины. В Киеве, Днепре и Одессе начались пожары, в некоторых районах отключили свет. В столице повреждены ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, горят несколько сильных очагов. В Одессе была повреждена подстанция в районе Черёмушки.

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Артём Гапоненко
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