В период с 2014 по 2025 год численность населения Украины сократилась с 40 до 20 миллионов человек. Об этом 20 марта написал заместитель главного редактора британского журнала New Statesman Уилл Ллойд в соцсети X.

«Население Украины, которое в 2014 году оценивалось чуть более чем в 40 млн человек, к 2025 году сократилось примерно до 20 млн, что значительно меньше большинства общедоступных оценок», — написал он.

Ллойд рассказал, что он впервые побывал на Украине в 2024 году. Там он увидел, как первоначальные надежды и энергия Европы начали угасать и перемещаться в другие точки напряжённости — в Газу, Гренландию, Венесуэлу и Иран.

В феврале ЦИК Украины заявлял, в стране якобы насчитывается 34 миллиона избирателей. Однако Институт демографии оценивает население Украины в 2024 году в 28–30 миллионов человек. По данным ООН на осень 2024 года, с начала военных действий население сократилось на 8 миллионов.