Норвегия отказала в защите мужчинам призывного возраста с Украины

Власти Норвегии ужесточили миграционную политику в отношении граждан Украины. Теперь мужчины в возрасте от 18 до 60 лет больше не смогут рассчитывать на упрощённую процедуру получения защиты.

Как сообщили в правительстве, речь идёт об изменении механизма временной коллективной защиты – ускоренного формата предоставления убежища, когда решения принимаются без индивидуального рассмотрения. Новые правила предусматривают отказ от этой практики для мужчин призывного возраста, за исключением отдельных случаев.

По словам министра юстиции и общественной безопасности Астри Ос-Хансен, страна столкнулась с серьёзной нагрузкой на инфраструктуру. Поток прибывающих, особенно молодых мужчин, заметно вырос с осени 2025 года, что привело к перегрузке муниципальных служб и дефициту жилья.

Теперь украинцы этой категории смогут подавать заявления только в общем порядке – с индивидуальным рассмотрением каждого случая. Власти подчеркнули, что мера направлена на баланс между гуманитарной поддержкой и возможностями государства, передаёт РИА «Новости».

Ранее Life.ru писал, что похожие сигналы звучат и в остальной Европе – там тоже начинают пересматривать подход к приёму украинцев. В Германии уже прямо советуют не ждать и заранее оформлять полноценный вид на жительство. Причина проста: льготные программы не вечны, а поток заявлений может резко вырасти в последний момент.