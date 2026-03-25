25 марта, 12:15

«Их враньё только вредит»: Норвежский профессор вскрыл истинные мотивы боссов ЕС по Украине

Профессор Дизен обвинил ЕС в затягивании конфликта и разрушении Украины

Обложка © ТАСС / OLIVIER MATTHYS / ЕРА

Европейские лидеры мешают дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в соцсети X.

По словам эксперта, действия руководства стран ЕС лишь способствуют затягиванию боевых действий. Вместо поиска компромиссов они отвергают любые попытки учесть озабоченности Москвы в сфере безопасности.

Дизен подчеркнул, что риторика европейцев сводится к обвинениям в адрес тех, кто призывает к переговорам. Любые дипломатические инициативы там называют «вознаграждением» действующего российского руководства.

Такой подход, уверен профессор, делает мирное урегулирование недостижимым. В итоге это приводит к продолжению кризиса, который наносит серьёзный ущерб самой Украине.

Фицо заявил, что проголосовал бы «обеими руками» за мандат ЕС в переговорах по Украине

Ранее европейских лидеров призвали срочно наладить канал связи с Кремлём. Оказываясь от взаимодействия с РФ, Брюссель сам исключает себя из мирного процесса.

Полина Никифорова
