Европейские лидеры мешают дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в соцсети X.

По словам эксперта, действия руководства стран ЕС лишь способствуют затягиванию боевых действий. Вместо поиска компромиссов они отвергают любые попытки учесть озабоченности Москвы в сфере безопасности.

Дизен подчеркнул, что риторика европейцев сводится к обвинениям в адрес тех, кто призывает к переговорам. Любые дипломатические инициативы там называют «вознаграждением» действующего российского руководства.

Такой подход, уверен профессор, делает мирное урегулирование недостижимым. В итоге это приводит к продолжению кризиса, который наносит серьёзный ущерб самой Украине.

Ранее европейских лидеров призвали срочно наладить канал связи с Кремлём. Оказываясь от взаимодействия с РФ, Брюссель сам исключает себя из мирного процесса.