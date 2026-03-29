29 марта, 11:38

Неопознанный летательный аппарат упал в финской Коуволе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SariMe

Неопознанный летающий объект совершил падение на территории финского города Коувола. К счастью, инцидент не повлёк за собой человеческих жертв, сообщает телерадиовещатель Yle.

В настоящее время полицейские изучают обломки аппарата, обнаруженного в районе Коуволы. Отсутствие пострадавших подтверждено. Местонахождение упавшего объекта оцеплено, что позволяет предположить тщательное расследование его происхождения.

Следует отметить, что Финляндия также задействовала свои военно-воздушные силы в воздушном пространстве над юго-восточным регионом страны.

Неопознанные дроны заметили над военной базой в США, где живут Рубио и Хегсет
Неопознанные дроны заметили над военной базой в США, где живут Рубио и Хегсет

А 28 марта в Польше, неподалеку от города Миньск-Мазовецкий, произошло падение неопознанного летающего объекта. Аппарат рухнул в лесистой местности на востоке страны, в районе населенного пункта Рудник. Предполагалось, что объект мог транспортировать некий груз. На место инцидента оперативно прибыли сотрудники полиции и саперные подразделения.

