Неопознанный летательный аппарат упал в финской Коуволе

Неопознанный летающий объект совершил падение на территории финского города Коувола. К счастью, инцидент не повлёк за собой человеческих жертв, сообщает телерадиовещатель Yle.

В настоящее время полицейские изучают обломки аппарата, обнаруженного в районе Коуволы. Отсутствие пострадавших подтверждено. Местонахождение упавшего объекта оцеплено, что позволяет предположить тщательное расследование его происхождения.

Следует отметить, что Финляндия также задействовала свои военно-воздушные силы в воздушном пространстве над юго-восточным регионом страны.

А 28 марта в Польше, неподалеку от города Миньск-Мазовецкий, произошло падение неопознанного летающего объекта. Аппарат рухнул в лесистой местности на востоке страны, в районе населенного пункта Рудник. Предполагалось, что объект мог транспортировать некий груз. На место инцидента оперативно прибыли сотрудники полиции и саперные подразделения.