Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 марта, 16:29

Неопознанный летающий объект рухнул в лесу на востоке Польши

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexyz3d

В Польше недалеко от населённого пункта Минск Мазовецкий упал неопознанный летающий объект. Как сообщает RMF FM, аппарат рухнул в лесу на востоке страны, в районе посёлка Рудник.

По предварительным данным, объект мог перевозить некий груз. На место происшествия выехали полицейские и сапёры. Подробности инцидента уточняются.

Неопознанные дроны заметили над военной базой в США, где живут Рубио и Хегсет

Ранее Life.ru рассказывал, что всего через день после того, как Дональд Трамп распорядился обнародовать материалы о внеземной жизни, крупнейший в мире публичный архив рассекреченных документов об НЛО был уничтожен. Неизвестные злоумышленники, по данным источников, стёрли или вывели из строя хранилище, которое считалось главной сокровищницей свидетельств о неопознанных летающих объектах.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Польша
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar