Неопознанные дроны заметили над военной базой в США, где живут Рубио и Хегсет
Обложка © Chat GPT
Над военной базой в Вашингтоне заметили неопознанные беспилотники. Об этом сообщила газета The Washington Post.
Инцидент произошёл на территории базы Форт-Макнейр. По данным издания, дроны появились там в одну из ночей за последние десять дней.
«Несколько беспилотников были замечены над Форт-Макнейр в одну из ночей в последние 10 дней», — сообщили источники газеты.
Власти США не установили происхождение аппаратов. Меры безопасности на базе усилили. Администрация США рассматривала возможность эвакуации госсекретаря Марко Рубио и главы Пентагона Пита Хегсета, но этого не сделали. Позже в Белом доме обсудили потенциальные меры в связи с инцидентом.
Ранее в Польше обнаружили обломки летательного аппарата. Их нашли недалеко от границы с Украиной. Инцидент произошёл во Влодавском районе Люблинского воеводства. Обломки нашёл местный житель. Полиция подтвердила факт их обнаружения. Пока неизвестно, был ли это беспилотник. Для установления происхождения деталей назначили экспертизу.
