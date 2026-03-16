В Польше вновь обнаружены обломки дрона на границе с Украиной

В Польше обнаружены обломки неизвестного летательного аппарата. Место ЧП находится недалеко от границы с Украиной — во Влодавском районе Люблинского воеводства. Об инциденте сообщает Gazeta.pl.

Разбившееся устройство нашёл местный житель. Пока неизвестно, идёт ли речь об упавшем беспилотнике. В польской полиции подтвердили журналистам только сам факт обнаружения обломков. Предполагается, что детали поможет установить экспертиза.