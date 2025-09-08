Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 сентября, 07:13

На обломках разбившегося дрона в Польше заметили пугающие надписи на кириллице

Польские прокуроры заявили о надписях на кириллице на обломках упавшего дрона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VHarasymiv

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VHarasymiv

Польские прокуроры обнаружили надписи кириллицей на обломках беспилотника, разбившегося на территории страны. Об этом сказано в сообщении окружной прокуратуры города Замостье.

«Обломки беспилотного устройства, изготовленного из пластика, похожего на пенополистирол, содержали электронные системы, связанные с двигателем внутреннего сгорания», — отчитались силовики.

Осмотр места обнаружения обломков проводили прокуроры окружных прокуратур Томашув-Любельского и Замостье. На некоторых частях аппарата они заметили надписи на кириллице.

При взрыве на военном полигоне в Польше пострадали двое гражданских
При взрыве на военном полигоне в Польше пострадали двое гражданских

Ранее неподалёку от деревни Майдан-Селец на востоке Польши упал неопознанный объект, предположительно беспилотник. Он приземлился в 500 метрах от жилых домов, на место прибыли полиция и экстренные службы. Объект в Люблинском воеводстве «не имеет никаких военных признаков».

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Польша
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar