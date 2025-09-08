На обломках разбившегося дрона в Польше заметили пугающие надписи на кириллице
Польские прокуроры обнаружили надписи кириллицей на обломках беспилотника, разбившегося на территории страны. Об этом сказано в сообщении окружной прокуратуры города Замостье.
«Обломки беспилотного устройства, изготовленного из пластика, похожего на пенополистирол, содержали электронные системы, связанные с двигателем внутреннего сгорания», — отчитались силовики.
Осмотр места обнаружения обломков проводили прокуроры окружных прокуратур Томашув-Любельского и Замостье. На некоторых частях аппарата они заметили надписи на кириллице.
Ранее неподалёку от деревни Майдан-Селец на востоке Польши упал неопознанный объект, предположительно беспилотник. Он приземлился в 500 метрах от жилых домов, на место прибыли полиция и экстренные службы. Объект в Люблинском воеводстве «не имеет никаких военных признаков».