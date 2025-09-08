На обломках разбившегося дрона в Польше заметили пугающие надписи на кириллице

Польские прокуроры обнаружили надписи кириллицей на обломках беспилотника, разбившегося на территории страны. Об этом сказано в сообщении окружной прокуратуры города Замостье.

«Обломки беспилотного устройства, изготовленного из пластика, похожего на пенополистирол, содержали электронные системы, связанные с двигателем внутреннего сгорания», — отчитались силовики.

Осмотр места обнаружения обломков проводили прокуроры окружных прокуратур Томашув-Любельского и Замостье. На некоторых частях аппарата они заметили надписи на кириллице.