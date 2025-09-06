На востоке Польши разбился неопознанный летательный аппарат
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky
Неопознанный объект, возможно беспилотник, упал рядом с деревней Майдан-Селец на востоке Польши, сообщает RMF FM. Объект приземлился в 500 метрах от жилых зданий. На место инцидента прибыли полицейские и экстренные службы.
Представитель Министерства национальной обороны Януш Сеймей отметил, что упавший в Люблинском воеводстве объект «не имеет никаких военных признаков».
«В Майдан-Сельце нашли неопознанный предмет. После расследования прокурор сможет предоставить информацию о предмете и о произошедшем», — сообщила пресс-секретарь МВД Польши Каролина Галецкая.
Деревня Майдан-Селец расположена в 30 километрах от границы с Украиной.
Как сообщал Life.ru, в августе в районе села Осины Мазовецкого воеводства упал и взорвался военный дрон. Службы, работавшие на месте инцидента, не смогли установить принадлежность беспилотника и его место производства.