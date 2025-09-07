При взрыве на военном полигоне в Польше пострадали двое гражданских

На военном полигоне в Польше в результате взрыва были ранены двое гражданских лиц. Об этом сообщил отдел Военной жандармерии в социальной сети Х.

«Мазовецкий отдел Военной жандармерии проводит расследование в Варшаве-Рембертове, где в результате детонации взрывного устройства пострадали два гражданских лица», — говорится в сообщении.