При взрыве на военном полигоне в Польше пострадали двое гражданских
Обложка © freepik
На военном полигоне в Польше в результате взрыва были ранены двое гражданских лиц. Об этом сообщил отдел Военной жандармерии в социальной сети Х.
«Мазовецкий отдел Военной жандармерии проводит расследование в Варшаве-Рембертове, где в результате детонации взрывного устройства пострадали два гражданских лица», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, пострадавшие проникли на территорию полигона, несмотря на «чётко обозначенный запрет». Правоохранители установят происхождение взрывного устройства и выяснят обстоятельства инцидента, добавили военные.
Ранее неопознанный летательный объект упал рядом с деревней Майдан-Селец на востоке Польши. Он приземлился в 500 метрах от жилых зданий. На место инцидента прибыли полицейские и экстренные службы. Позже власти страны исключили военное назначение разбившегося аппарата.