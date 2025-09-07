Польские власти исключили военное назначение разбившегося летательного аппарата
Пресс-секретарь польского министерства национальной обороны Януш Сеймей исключил военное назначение летательного аппарата, упавшего на территории Люблинского воеводства. Он заявил журналистам, что объект не имеет никаких характерных военных признаков.
По информации радиостанции RMF FM, ссылающейся на анонимные источники в правоохранительных органах, основной версией, которую в настоящее время проверяют следователи, является использование дрона контрабандистами.
Напомним, инцидент произошёл в населённом пункте Майдан-Селец, где неопознанный объект, возможно беспилотник, упал примерно в пятистах метрах от жилых построек. На месте происшествия работают сотрудники полиции и других специальных служб. Деревня Майдан-Селец расположена в 30 километрах от границы с Украиной.