В Германии обеспокоены активностью неизвестных беспилотников над стратегическими объектами

По данным секретного доклада Федерального ведомства по уголовным делам Германии, с января по март 2025 года над территорией ФРГ было зафиксировано 536 случаев пролёта неизвестных разведывательных беспилотников. Как сообщает Bild, наибольшее количество инцидентов зарегистрировано над военными объектами (117 случаев) и критической инфраструктурой (88 случаев), включая военно-морскую базу в Вильгельмсхафене и авиабазу Рамштайн.

Действующее законодательство страны запрещает вооружённым силам сбивать беспилотники даже при явной угрозе безопасности. В докладе отмечается, что причастность иностранных государств к этим полётам пока не доказана, однако полностью не исключается.

Помимо военных объектов, дроны регулярно появлялись над аэропортами, оборонными предприятиями, железнодорожными узлами и правительственными зданиями.