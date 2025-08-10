Встреча Путина и Трампа
10 августа, 05:02

В Германии обеспокоены активностью неизвестных беспилотников над стратегическими объектами

Bild: Над Германией за три месяца пролетели 536 неопознанных дронов

Дрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 28neo

По данным секретного доклада Федерального ведомства по уголовным делам Германии, с января по март 2025 года над территорией ФРГ было зафиксировано 536 случаев пролёта неизвестных разведывательных беспилотников. Как сообщает Bild, наибольшее количество инцидентов зарегистрировано над военными объектами (117 случаев) и критической инфраструктурой (88 случаев), включая военно-морскую базу в Вильгельмсхафене и авиабазу Рамштайн.

Действующее законодательство страны запрещает вооружённым силам сбивать беспилотники даже при явной угрозе безопасности. В докладе отмечается, что причастность иностранных государств к этим полётам пока не доказана, однако полностью не исключается.

Помимо военных объектов, дроны регулярно появлялись над аэропортами, оборонными предприятиями, железнодорожными узлами и правительственными зданиями.

Die Welt: Новые российские дроны сулят Украине гроздь проблем

Ранее Life.ru писал, что военная промышленность Германии столкнулась с серьёзной угрозой из-за решения Пекина. Китай начал приостанавливать поставки редкоземельных металлов в страну, что может привести к параличу военного производства. Многие компании имеют в своём распоряжении запасы, которые хватит лишь на несколько недель, и ситуация может резко ухудшиться в кратчайшие сроки.

Артём Гапоненко
