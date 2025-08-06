Die Welt: Новые российские дроны сулят Украине гроздь проблем

Россия продолжает масштабное наращивание производства дронов «Герань» в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане, сообщает немецкое издание Die Welt. В публикации приводятся кадры из ангара, где заметны сотни беспилотников без двигателей и боевой начинки, однако подчеркивается, что в перспективе они могут стать серьёзным вызовом для ВСУ.

Издание отмечает, что завод находится на расстоянии около 1300 км от Украины, что делает его недосягаемым для украинских беспилотников. Попытки атаковать предприятие успеха не принесли.

По информации украинской стороны, только в июне было применено более 5 600 дронов, а в начале июля — зафиксирован рекорд: 728 атак за сутки. Эксперты предполагают, что в будущем интенсивность применения может вырасти до 2 000 беспилотников в день.