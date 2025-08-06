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Регион
6 августа, 09:40

ПВО России за сутки сбила 244 украинских дрона и 7 управляемых авиабомб

Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

За последние сутки российские системы противовоздушной обороны уничтожили 244 беспилотника самолетного типа, запущенных украинскими силами, а также перехватили семь управляемых авиационных бомб. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве отметили, что все цели были ликвидированы в разных регионах, подробности о направлениях и последствиях уточняются.

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Новости СВО. Прорыв на фронте: Армия России освобождает Январское, ВСУ под Константиновкой разгромлены, Киев паникует, 6 августа

Напомним, что лишь за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа.

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Марина Фещенко
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