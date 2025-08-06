За ночь расчёты ПВО уничтожили 51 беспилотник над пятью регионами России

По 16 дронов сбили над территориями Ростовской и Брянской областей. 12 БПЛА уничтожили над территорией Республики Крым. Пять беспилотников перехватили над Воронежской областью, ещё три — над Орловской.

Ранее жители Брянска сообщали о серии взрывов. По словам очевидцев, с пяти часов произошло более десяти мощных взрывов, несколько дронов были сбиты в воздухе. В одном из районов города на месте падения обломков беспилотников наблюдается плотный чёрный дым. Аналогичные звуки пролёта БПЛА и взрывы фиксируются и в других частях области.