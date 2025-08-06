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Регион
6 августа, 04:29

За ночь расчёты ПВО уничтожили 51 беспилотник над пятью регионами России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По 16 дронов сбили над территориями Ростовской и Брянской областей. 12 БПЛА уничтожили над территорией Республики Крым. Пять беспилотников перехватили над Воронежской областью, ещё три — над Орловской.

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Ранее жители Брянска сообщали о серии взрывов. По словам очевидцев, с пяти часов произошло более десяти мощных взрывов, несколько дронов были сбиты в воздухе. В одном из районов города на месте падения обломков беспилотников наблюдается плотный чёрный дым. Аналогичные звуки пролёта БПЛА и взрывы фиксируются и в других частях области.

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Алена Пенчугина
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