Вооружённые силы Украины атакуют Брянскую область

Над Брянском с самого утра слышны сильные взрывы, сопровождаемые активной работой противовоздушной обороны. По словам местных жителей, с пяти часов произошло более десяти мощных взрывов, несколько дронов были сбиты в воздухе. Об этом сообщает SHOT.

Чёрный дым на месте падения обломков БПЛА. Видео © SHOT

В одном из районов города на месте падения обломков беспилотников наблюдается плотный чёрный дым. Аналогичные звуки пролёта БПЛА и взрывы фиксируются и в других частях области. Информация о пострадавших или разрушениях пока не поступала.