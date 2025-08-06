Вооружённые силы Украины атакуют Брянскую область
SHOT: Жители Брянска сообщили о серии взрывов, работает ПВО
Над Брянском с самого утра слышны сильные взрывы, сопровождаемые активной работой противовоздушной обороны. По словам местных жителей, с пяти часов произошло более десяти мощных взрывов, несколько дронов были сбиты в воздухе. Об этом сообщает SHOT.
Чёрный дым на месте падения обломков БПЛА. Видео © SHOT
В одном из районов города на месте падения обломков беспилотников наблюдается плотный чёрный дым. Аналогичные звуки пролёта БПЛА и взрывы фиксируются и в других частях области. Информация о пострадавших или разрушениях пока не поступала.
Ранее местные жители станицы Тацинской в Ростовской области сообщили, что в час ночи прогремела серия взрывов. После падения обломков одного из дронов в районе станицы начался пожар. По предварительным данным, загорелось дерево.
Обложка © SHOT