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6 августа, 02:58

Вооружённые силы Украины атакуют Брянскую область

SHOT: Жители Брянска сообщили о серии взрывов, работает ПВО

Над Брянском с самого утра слышны сильные взрывы, сопровождаемые активной работой противовоздушной обороны. По словам местных жителей, с пяти часов произошло более десяти мощных взрывов, несколько дронов были сбиты в воздухе. Об этом сообщает SHOT.

Чёрный дым на месте падения обломков БПЛА. Видео © SHOT

В одном из районов города на месте падения обломков беспилотников наблюдается плотный чёрный дым. Аналогичные звуки пролёта БПЛА и взрывы фиксируются и в других частях области. Информация о пострадавших или разрушениях пока не поступала.

За три часа силы ПВО сбили шесть украинских дронов над тремя регионами РФ
За три часа силы ПВО сбили шесть украинских дронов над тремя регионами РФ

Ранее местные жители станицы Тацинской в Ростовской области сообщили, что в час ночи прогремела серия взрывов. После падения обломков одного из дронов в районе станицы начался пожар. По предварительным данным, загорелось дерево.

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Обложка © SHOT

Тимур Хингеев
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