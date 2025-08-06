Слюсарь: В Золотаревке почти 200 жителей остались без света из-за атак ВСУ

Сегодня ночью средства противовоздушной обороны отразили атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Каменске-Шахтинском, Каменском, Родионово-Несветайском и Тацинском районах Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

В хуторе Золотаревка (Родионово-Несветайский район) из-за повреждения ЛЭП без света остались почти 200 жителей 87 домов. Энергетики начнут ремонт днём. К счастью, пострадавших нет.

В станице Тацинской произошло возгорание травы вблизи жилого дома — эвакуированы проживающие в нём три семьи. Пожар был оперативно ликвидирован. По данным оперативных служб, пострадавших нет.