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6 августа, 03:14

Слюсарь: В Золотаревке почти 200 жителей остались без света из-за атак ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rizal arifiyanto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rizal arifiyanto

Сегодня ночью средства противовоздушной обороны отразили атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Каменске-Шахтинском, Каменском, Родионово-Несветайском и Тацинском районах Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

В хуторе Золотаревка (Родионово-Несветайский район) из-за повреждения ЛЭП без света остались почти 200 жителей 87 домов. Энергетики начнут ремонт днём. К счастью, пострадавших нет.

В станице Тацинской произошло возгорание травы вблизи жилого дома — эвакуированы проживающие в нём три семьи. Пожар был оперативно ликвидирован. По данным оперативных служб, пострадавших нет.

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Напомним, в станице Тацинской произошёл пожар на месте падения обломков БПЛА. Также о взрывах сообщали жители Каменска-Шахтинского. Вооружённые силы Украины вторую ночь подряд атакуют Ростовскую область.

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Алена Пенчугина
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