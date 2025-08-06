«Птичий» разгром: Российские десантники превратили дроны ВСУ в металлолом
Десантники 104-й дивизии отразили атаку БПЛА ВСУ при доставке бойцов на фронт
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Российские десантники отразили атаку дронов ВСУ при доставке бойцов на позиции в Херсонской области, сообщает RG.ru. В ходе рутинного выезда пикап со штурмовиками попал в засаду: противник, выследив машину, атаковал её несколькими БПЛА.
Бойцы мгновенно рассредоточились и открыли огонь, используя дробь, картечь и автоматные очереди, а РЭБ подавила часть дронов. Несмотря на это, водитель Николай Гаврилкин и старший машины Игорь Напалков получили ранения от осколков. Гаврилкин, превозмогая боль, вынес товарища на себе, спасая ему жизнь.
Аналогичный подвиг совершил водитель Денис Пассажиров в Приднепровье: после атаки FPV-дронов, получив ранение, он сумел эвакуировать повреждённый автомобиль, оказал помощь бойцу и доставил группу в назначенную точку.
В 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии подчёркивают, что подобные случаи – не редкость. Бойцы следуют принципу Суворова «Сам погибай, а товарища выручай», что позволило дивизии с минимальными потерями освободить островную зону в дельте Днепра. За массовый героизм двум полкам и разведбату соединения присвоены гвардейские звания.
Дивизия, воссозданная в 2023 году, унаследовала боевой дух предшественников, сражавшихся в Великую Отечественную, включая штурм Секешфехервара и Вены. Сегодня её бойцы противостоят элитным частям ВСУ, обученным в НАТО. Артиллеристы ВДВ успешно подавляют попытки переправы, а полк под командованием Героя России Сергея Иштуганова сорвал все атаки противника.
«Я подошёл к снаряду, рядом увидел икону святителя Николая Чудотворца… Угодник Божий спас нас тогда», — рассказал офицер.
Ранее сообщалось, что в зоне СВО были задействованы целые звенья российских истребителей пятого поколения Су-57. Новый тактический подход Минобороны: один истребитель обеспечивает прикрытие с помощью дальнобойных ракет Р-77М класса «воздух-воздух», тогда как остальные самолёты атакуют объекты высокоточными крылатыми ракетами Х-69 и корректируемыми авиабомбами. Такая схема действий обеспечивает одновременное прикрытие группы и точное поражение целей.