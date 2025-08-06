Российские десантники отразили атаку дронов ВСУ при доставке бойцов на позиции в Херсонской области, сообщает RG.ru. В ходе рутинного выезда пикап со штурмовиками попал в засаду: противник, выследив машину, атаковал её несколькими БПЛА.

Бойцы мгновенно рассредоточились и открыли огонь, используя дробь, картечь и автоматные очереди, а РЭБ подавила часть дронов. Несмотря на это, водитель Николай Гаврилкин и старший машины Игорь Напалков получили ранения от осколков. Гаврилкин, превозмогая боль, вынес товарища на себе, спасая ему жизнь.

Аналогичный подвиг совершил водитель Денис Пассажиров в Приднепровье: после атаки FPV-дронов, получив ранение, он сумел эвакуировать повреждённый автомобиль, оказал помощь бойцу и доставил группу в назначенную точку.

В 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии подчёркивают, что подобные случаи – не редкость. Бойцы следуют принципу Суворова «Сам погибай, а товарища выручай», что позволило дивизии с минимальными потерями освободить островную зону в дельте Днепра. За массовый героизм двум полкам и разведбату соединения присвоены гвардейские звания.

Дивизия, воссозданная в 2023 году, унаследовала боевой дух предшественников, сражавшихся в Великую Отечественную, включая штурм Секешфехервара и Вены. Сегодня её бойцы противостоят элитным частям ВСУ, обученным в НАТО. Артиллеристы ВДВ успешно подавляют попытки переправы, а полк под командованием Героя России Сергея Иштуганова сорвал все атаки противника.

«Я подошёл к снаряду, рядом увидел икону святителя Николая Чудотворца… Угодник Божий спас нас тогда», — рассказал офицер.