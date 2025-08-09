Военная промышленность ФРГ оказалась на грани краха после решения Пекина

Китай начал задерживать поставки редкоземельных металлов в Германию, это может привести к остановке военного производства. Об этом сообщает немецкое издание BILD со ссылкой на отраслевые источники.

По данным издания, Германия зависит от китайских поставок критически важных ресурсов, необходимых для производства вооружений. Ситуация усугубилась после того, как Пекин расширил перечень материалов, экспорт которых требует специального государственного разрешения. При этом Китай контролирует более 90% мирового рынка редкоземельных металлов.

Эксперт по международной торговле Амир-Саид Гассабех отметил, что многие предприятия располагают запасами лишь на несколько недель, и положение может резко ухудшиться. В министерстве экономики ФРГ заявили, что воспринимают эти риски крайне серьёзно. Издание добавляет, что Еврокомиссия может попытаться оказать дипломатическое давление на Китай, однако эффективность таких мер остаётся под вопросом.