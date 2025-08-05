Китаевед рассказал, как Пекин может осадить оборонную промышленность Запада

Китайские ограничения на экспорт стратегических минералов создают серьёзные проблемы для западной оборонной промышленности. Об этом заявил китаевед Кирилл Котков, анализируя последствия решения Пекина.

«Китай не первый раз пользуется тем, что является страной, где разрабатывается значительная часть редкоземельных металлов. Он может использовать этот момент как рычаг давления на западные страны», — пояснил эксперт «Царьграду».

Как сообщает The Wall Street Journal, ограничения уже привели к пятикратному росту цен на некоторые материалы и сбоям в производственных цепочках западных стран. Китайские власти теперь требуют от покупателей детальных объяснений о целях использования сырья, блокируя его поставки для военных нужд.

Котков отметил, что хотя ситуация теоретически может создать преимущества для России, называть её однозначно выгодной преждевременно. Эксперт напомнил, что Китай продолжает поставлять через частные компании комплектующие для беспилотников, которые в том числе попадают на Украину.

«Если бы даже это было на руку, этим надо уметь воспользоваться», — подчеркнул специалист.

Собеседник издания подчеркнул, что ограничения стали прежде всего инструментом защиты китайских интересов в торговом противостоянии с Западом. По его оценке, поиск альтернативных источников сырья займёт у западных стран значительное время, но не парализует их оборонные мощности.