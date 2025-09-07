Мессенджер MAX
6 сентября, 22:24

МИД Польши призвал граждан срочно покинуть Белоруссию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mares90

Польские власти настоятельно призвали своих граждан как можно скорее покинуть территорию Белоруссии. Об этом сообщил спикер МИД Польши Павел Вронский, отметив, что поездки в соседнее государство могут быть сопряжены с серьёзными рисками.

«Мы рекомендуем воздержаться от поездок в Белоруссию. Граждане Польши могут столкнуться с событиями, которые не пойдут им на пользу», — заявил Вронский.

Он подчеркнул, что в случае резкого ухудшения ситуации или закрытия границ эвакуация поляков окажется сложной, а иногда и практически невозможной.

Туск похвастался, что не боится «белорусских солдат с длинноствольным оружием»
Напряжение в регионе усилилось после задержания гражданина Польши в Лепеле Витебской области, подозреваемого в шпионаже. Польские власти утверждают, что мужчина на самом деле монах и не имел отношения к разведывательной деятельности, однако инцидент вызвал дипломатические волнения. В свою очередь, польский премьер-министр Дональд Туск объявил о подготовке «плана действий на ближайшие недели» в отношении Белоруссии.

