МИД Польши призвал граждан срочно покинуть Белоруссию

Польские власти настоятельно призвали своих граждан как можно скорее покинуть территорию Белоруссии. Об этом сообщил спикер МИД Польши Павел Вронский, отметив, что поездки в соседнее государство могут быть сопряжены с серьёзными рисками.

«Мы рекомендуем воздержаться от поездок в Белоруссию. Граждане Польши могут столкнуться с событиями, которые не пойдут им на пользу», — заявил Вронский.

Он подчеркнул, что в случае резкого ухудшения ситуации или закрытия границ эвакуация поляков окажется сложной, а иногда и практически невозможной.