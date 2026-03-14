Северная Корея запустила неизвестный снаряд в направлении Японии

КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на Комитет начальников штабов Южной Кореи.

Военные Республики Корея анализируют данные о траектории и дальности полёта. По предварительным данным, снаряд приземлился за границами исключительной экономической зоны Японии.

Это уже не первый подобный пуск в этом году — 27 января Северная Корея уже проводила испытания баллистических ракет. Запуск произошёл на фоне совместных учений США и Южной Кореи Freedom Shield, которые проходят с 9 по 19 марта.

Ранее Северная Корея отчиталась о запуске стратегических крылатых ракет эсминца «Чвэ Хён» в присутствии северокорейского лидера Ким Чен Ына. Политик отметил, что государственные ядерные вооружённые силы перешли на стадию многостороннего применения.