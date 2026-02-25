В США уничтожили крупнейший архив документов об НЛО после указа Трампа

Неизвестные уничтожили крупнейший публичный архив рассекреченных документов об НЛО. Это произошло через день после распоряжения президента США Дональда Трампа о публикации материалов о внеземной жизни. Об этом сообщает издание Daily Mail.

20 февраля злоумышленники стёрли сотни гигабайтов данных с главного сервера сайта The Black Vault. Это онлайн-архив, который 30 лет собирает исследователь Джон Гринуолд-младший. За это время он отправил властям свыше 11 тысяч запросов на раскрытие информации. Архив насчитывал более 3,8 миллиона рассекреченных документов.

Гринуолд заявил, что не считает произошедшее однозначной диверсией, но не исключает такую возможность. Исследователь пообещал восстановить архив из резервных копий.

Ранее Трамп поручил министру войны Питу Хегсету и профильным ведомствам начать рассекречивать правительственные документы об НЛО. Речь идёт о материалах об инопланетной жизни, неопознанных летающих объектах и связанных с ними явлениях.