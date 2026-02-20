Олимпиада в Милане
Регион
20 февраля, 02:05

Трамп поручил Пентагону рассекретить документы об НЛО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages, Jonah Elkowitz

Президент США Дональд Трамп поручил министру войны Питу Хегсету и профильным ведомствам начать процесс рассекречивания правительственных документов, связанных с внеземной жизнью и неопознанными летающими объектами. Соответствующее заявление он сделал в своей соцсети Truth Social.

Трамп объяснил решение «огромным интересом» общества к этой теме. Речь идёт о раскрытии информации, касающейся инопланетной жизни, неопознанных воздушных явлений и всего, что с этим связано. Глава Белого дома назвал эти вопросы «крайне сложными, но чрезвычайно интересными и важными».

Трампу доложили о существовании множества инопланетных рас и их связях с людьми
Трампу доложили о существовании множества инопланетных рас и их связях с людьми

Ранее бывший президент США Барак Обама поделился своим взглядом на существование внеземных цивилизаций. В интервью американскому блогеру Брайану Коэну экс-лидер отметил, что верит в инопланетян, хотя никогда их не встречал лично. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев пошутил, что теперь даже инопланетяне знают, что Обама ненадёжный и сливает их секреты.

Артём Гапоненко
