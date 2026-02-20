Трамп поручил Пентагону рассекретить документы об НЛО

Президент США Дональд Трамп поручил министру войны Питу Хегсету и профильным ведомствам начать процесс рассекречивания правительственных документов, связанных с внеземной жизнью и неопознанными летающими объектами. Соответствующее заявление он сделал в своей соцсети Truth Social.

Трамп объяснил решение «огромным интересом» общества к этой теме. Речь идёт о раскрытии информации, касающейся инопланетной жизни, неопознанных воздушных явлений и всего, что с этим связано. Глава Белого дома назвал эти вопросы «крайне сложными, но чрезвычайно интересными и важными».