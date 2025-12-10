Трампу доложили о существовании множества инопланетных рас и их связях с людьми

Американскому лидеру Дональду Трампу докладывали об НЛО и гибридах инопланетян с людьми, утверждает экс-сотрудник спецслужб Дэвид Груш. Об этом пишет Daily Mail.

По словам Груша, который сейчас занимает пост советника Целевой группы Конгресса по неопознанным аномальным явлениям, республиканец владел всей тайной информацией об НЛО, включая данные о разбившихся кораблях. Бывший разведчик считает, что, раскрыв эти данные, Трамп способен получить беспрецедентное мировое влияние.

«Члены нынешней администрации прекрасно осведомлены об этих фактах. Президент, безусловно, отлично разбирается в этом вопросе», — сказал советник.

По версии Груша, уже в первый свой срок Трамп был посвящён в тайну множества инопланетных цивилизаций и существующих гибридов человека и пришельцев.

Ранее стало известно, что бывший президент США Джордж Буш-старший был осведомлён о контакте с инопланетянами, который якобы произошёл в Нью-Мексико в 1964 году. Об этом говорится в новом американском документальном фильме «Эпоха раскрытия». Авторы фильма ссылаются на астрофизика Эрика Дэвиса, бывшего научного консультанта Программы выявления аэрокосмических угроз (AATIP), запущенной Конгрессом США в 2007 году. По его информации, сенатор Гарри Рид ранее заявлял, что Буш-старший в частной беседе подтвердил ему детали встречи военных с инопланетным кораблём на базе ВВС Холломан. Тогда к базе приблизились три космических корабля, из одного из которых вышло существо и встретилось с представителями военных и ЦРУ.