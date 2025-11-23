В США раскрыли тайну Джорджа Буша-старшего о контакте с НЛО в Нью-Мексико в 1964 году

Бывший президент США Джордж Буш-старший был осведомлён о контакте с инопланетянами, который якобы произошёл в Нью-Мексико в 1964 году. Об этом говорится в новом американском документальном фильме «Эпоха раскрытия», вышедшем на экраны.

Авторы фильма ссылаются на астрофизика Эрика Дэвиса, бывшего научного консультанта Программы выявления аэрокосмических угроз (AATIP), запущенной Конгрессом США в 2007 году. По его информации, сенатор Гарри Рид ранее заявлял, что Буш-старший в частной беседе подтвердил ему детали встречи военных с инопланетным кораблём на базе ВВС Холломан. Тогда к базе приблизились три космических корабля, из одного из которых вышло существо и встретилось с представителями военных и ЦРУ. Буш-старший рассказал об этом инциденте Риду в 2003 году, уже после завершения своего президентского срока. При этом Дэвис не предоставил описаний инопланетного корабля или существ, а также каких-либо доказательств своих заявлений.

«Буш попросил гостей рассказать подробнее о себе, но ему ответили, что он не уполномочен это знать», — утверждает Дэвис.

Документальный фильм снят режиссёром Дэном Фарахом. Он выразил надежду, что его работа будет способствовать развитию движения за раскрытие информации об НЛО.

«Этот фильм, он подготавливает почву для того, чтобы президент мог встать у микрофона и с большей уверенностью сказать всему человечеству, что мы не одни во Вселенной», — заявил режиссёр.

Ранее проведённые исследования установили корреляцию между появлением неопознанных летающих объектов (НЛО) и проведением ядерных испытаний. Анализ фотоснимков, сделанных в период с 1949 по 1957 год, позволил астрономам идентифицировать «транзиенты» — кратковременные яркие объекты, которые появлялись на одном кадре и исчезали на следующем.