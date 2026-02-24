Владимир Путин
24 февраля, 08:22

Шеф Пентагона допустил существование инопланетян и обещал раскрыть данные

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Министр войны США Пит Хегсет допустил возможность существования внеземной жизни и заявил, что конкретная информация может появиться после публикации данных ведомства о НЛО. Отвечая на вопрос журналистов, он сообщил, что сначала намерен изучить имеющиеся материалы.

«Посмотрим. Я проведу обзор данных и узнаю», — отметил глава Пентагон.

По его словам, специалисты уже работают над подготовкой информации, однако сроки её публикации пока не определены.

Ранее бывший президент США Барак Обама поделился своим взглядом на существование внеземных цивилизаций. Он отметил, что верит в инопланетян, хотя никогда их не встречал лично. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев пошутил, что теперь даже инопланетяне знают, что Обама ненадёжный и сливает их секреты. Позже президент США Дональд Трамп заявлял о намерении раскрыть данные Пентагона о НЛО, назвав тему сложной, но важной и вызывающей большой интерес.

Андрей Бражников
