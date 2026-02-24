Шеф Пентагона допустил существование инопланетян и обещал раскрыть данные

Министр войны США Пит Хегсет допустил возможность существования внеземной жизни и заявил, что конкретная информация может появиться после публикации данных ведомства о НЛО. Отвечая на вопрос журналистов, он сообщил, что сначала намерен изучить имеющиеся материалы.

«Посмотрим. Я проведу обзор данных и узнаю», — отметил глава Пентагон.

По его словам, специалисты уже работают над подготовкой информации, однако сроки её публикации пока не определены.