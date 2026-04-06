Евросоюз отправляет России сигналы о том, что готовится к войне. Такое заявление сделал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

Политик считает, что Европа передаёт Москве худшее из возможных посланий: не только о нежелании восстанавливать диалог, но и о подготовке к войне. По его словам, страны ЕС вкладывают средства в наращивание ресурсов на случай крупных событий, включая военный конфликт. Сама Европа стремительно перевооружается, инвестируя 800 миллиардов евро в создание собственной армии.

Мема отметил, что европейские лидеры открыто называют Россию врагом и продолжают разжигать конфликт на Украине. При этом нарратив о том, что Москва представляет угрозу и сама хочет начать боевые действия, политик назвал заведомо ложным. Российская сторона неоднократно демонстрировала желание восстановить дипломатию, тогда как Евросоюз «продолжает закрывать двери».

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Евросоюз рискует перестать быть сугубо экономическим проектом и превратиться в полноценный военный блок. По его словам, такой альянс будет настроен по отношению к России крайне враждебно. Медведев указал, что внутри самого ЕС происходят гораздо более серьёзные сдвиги, чем кажется. Он обратил внимание на острые противоречия внутри НАТО, которые особенно обострились после «иранской кампании». На этом фоне политики в Брюсселе всерьёз задумались о создании собственной военной составляющей в структуре союза.