6 апреля, 08:27

FT: ЕС опасается перехода энергокризиса в финансовый

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MantasVD

В Евросоюзе всерьёз опасаются, что текущий энергетический кризис, спровоцированный эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, способен перерасти в полноценный финансовый кризис. Об этом предупреждают чиновники ЕС, заявляет газета Financial Times.

Как утверждают информированные источники газеты, Еврокомиссия настаивает на жёстком лимитировании временных рамок и сфер действия любых энергетических субсидий, налоговых послаблений и иных преференций для бизнеса и населения. В Брюсселе стремятся избежать повторения сценария 2022 года, когда неконтролируемая раздача субсидий лишь усугубила последствия энергетического коллапса.

«Чиновники опасаются, что этот конфликт спровоцирует в ЕС (Возникновение., — Прим. Life.ru.) третьего экономического кризиса за шесть лет», — подчеркивает издание.

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в беседе с Financial Times обратил внимание на то, что явления внутри отдельно взятого экономического сегмента способны отразиться на всём обществе в целом.

«Это будет долгий кризис»: ЕС готовится к энергетическому шоку по худшим сценариям
«Это будет долгий кризис»: ЕС готовится к энергетическому шоку по худшим сценариям

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, какие европейские страны наиболее уязвимы к энергетическому шоку. По его словам, именно конфликт на Ближнем Востоке и отказ от российской нефти стали главными катализаторами кризиса.

Вероника Бакумченко
