Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 апреля, 01:41

Дмитриев назвал две причины введения энергетических ограничений в Евросоюзе

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Энергетические ограничения в Евросоюзе связаны с отказом от российской энергии и политикой сворачивания атомной генерации. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Энергетические ограничения в ЕС, как и предсказывалось, вводятся точно по графику. Они спровоцированы конфликтом в Персидском заливе, но вызваны безответственными решениями ЕС отказаться от доступной и надёжной российской энергии, а также глупостью «прогрессивного» подхода к поэтапному отказу от атомной энергетики», — написал он.

Дмитриев отметил, что текущая ситуация складывается под влиянием как внешних факторов, так и решений самих европейских стран. Он указал, что отказ от стабильных источников энергии снизил устойчивость системы и усилил зависимость от внешних рисков.

Глава РФПИ также прокомментировал меры, обсуждаемые в ЕС для снижения нагрузки на энергосистему. Он связал их с последствиями ранее принятых решений в энергетической политике. По его оценке, ограничения стали ожидаемым результатом курса на изменение структуры энергоснабжения. Он подчеркнул, что текущие меры отражают накопившиеся проблемы.

Нефть Brent выросла на 42% до $104 за баррель в марте 2026 года
Ранее сообщалось, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке в Европе зафиксировали рост цен на энергоресурсы. По данным Еврокомиссии, стоимость газа увеличилась примерно на 70%, а нефти — на 60%. Еврокомиссар Дан Йоргенсен отмечал, что дополнительные расходы стран ЕС достигли 14 миллиардов евро. Он указывал, что даже при стабилизации ситуации цены не вернутся к прежним значениям. В Евросоюзе обсуждают ускорение перехода на альтернативные источники энергии.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Кирилл Дмитриев
  • ЕС
  • Мировая экономика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar