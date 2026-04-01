Энергетические ограничения в Евросоюзе связаны с отказом от российской энергии и политикой сворачивания атомной генерации. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Энергетические ограничения в ЕС, как и предсказывалось, вводятся точно по графику. Они спровоцированы конфликтом в Персидском заливе, но вызваны безответственными решениями ЕС отказаться от доступной и надёжной российской энергии, а также глупостью «прогрессивного» подхода к поэтапному отказу от атомной энергетики», — написал он.

Дмитриев отметил, что текущая ситуация складывается под влиянием как внешних факторов, так и решений самих европейских стран. Он указал, что отказ от стабильных источников энергии снизил устойчивость системы и усилил зависимость от внешних рисков.

Глава РФПИ также прокомментировал меры, обсуждаемые в ЕС для снижения нагрузки на энергосистему. Он связал их с последствиями ранее принятых решений в энергетической политике. По его оценке, ограничения стали ожидаемым результатом курса на изменение структуры энергоснабжения. Он подчеркнул, что текущие меры отражают накопившиеся проблемы.

Ранее сообщалось, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке в Европе зафиксировали рост цен на энергоресурсы. По данным Еврокомиссии, стоимость газа увеличилась примерно на 70%, а нефти — на 60%. Еврокомиссар Дан Йоргенсен отмечал, что дополнительные расходы стран ЕС достигли 14 миллиардов евро. Он указывал, что даже при стабилизации ситуации цены не вернутся к прежним значениям. В Евросоюзе обсуждают ускорение перехода на альтернативные источники энергии.