Нефть Brent выросла на 42% до $104 за баррель в марте 2026 года

Нефть в марте 2026 года показала резкий рост цен более чем на 40%. Об этом стало известно из данных торгов на бирже ICE.

Согласно информации площадки, фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне вырос на 42,02% и достиг уровня $103,97 за баррель. Нефть марки WTI с поставкой в мае прибавила 50,66% и поднялась до $101,38 за баррель.

Максимальные значения за месяц зафиксировали 9 марта. Тогда Brent поднималась до $119,5 за баррель, что стало максимумом с июня 2022 года. В тот же день WTI достигала уровня $119,48 за баррель, обновив показатель с середины июня 2022 года.

Рост цен происходит на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Участники рынка учитывают риски перебоев поставок, связанные с военными действиями и ограничениями транспортировки. Дополнительное влияние оказала ситуация вокруг Ормузского пролива. Ограничения на проход судов и атаки на танкеры усилили напряжённость на рынке и поддержали рост котировок.

Ранее сообщалось, что на фоне военных действий на Ближнем Востоке цены на энергоресурсы в Европе резко выросли. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявлял, что стоимость газа увеличилась примерно на 70%, а нефти — на 60%. Он отмечал, что дополнительные расходы стран ЕС достигли около 14 миллиардов евро. По его оценке, даже при стабилизации ситуации цены не вернутся к прежним значениям из-за разрушенной инфраструктуры. В Евросоюзе обсуждают ускорение перехода на альтернативные источники энергии.