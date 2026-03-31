Война на Ближнем Востоке подняла цену газа в ЕС на 70%

С начала военной операции США и Израиля против Ирана цены на газ в Евросоюзе выросли на 70%, на нефть — на 60%. Об этом на пресс-конференции заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

По словам Йоргенсена, дополнительные расходы ЕС на закупку энергоресурсов составили 14 миллиардов евро. Он подчеркнул, что даже при скорейшем заключении мира с Ираном цены на нефть и газ в Европе не вернутся к прежнему уровню в обозримом будущем, поскольку инфраструктура региона разрушена. В связи с этим, по мнению еврокомиссара, Евросоюзу необходимо ускорить переход на зелёную энергетику.

Йоргенсен призвал принять скоординированные меры и придерживаться долгосрочной стратегии Еврокомиссии, предполагающей полный отказ от ископаемого топлива в пользу альтернативных источников энергии.

Ранее сообщалось, что американский сжиженный природный газ может уйти на азиатские рынки, а не в Европу, на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Дальнейшее обострение ситуации создаст для Европы дополнительные риски в сфере энергоснабжения. Экспортёры будут ориентироваться на более высокую ценовую конъюнктуру в Азии, которая складывается из-за закрытия Ормузского пролива и эскалации конфликта.